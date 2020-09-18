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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 09:44

استمرار المعارك في أفغانستان مع تواصل محادثات السلام في قطر

استمرار المعارك في أفغانستان مع تواصل محادثات السلام في قطر
وذكر المتحدث باسم حاكم ننغارها، عطاء الله خوغياني، أن الاشتباكات اندلعت ليلاً في ثلاث من مقاطعات الولاية، بعدما هاجم مقاتلو «طالبان» نقاط تفتيش للقوات الأفغانية وعناصر الموالية للحكومة.

وأضاف أن 11 على الأقل من أفراد الأمن الأفغان قتلوا في المعارك في منطقة حساراك، فيما قتل 8 من عناصر القوات الموالية للحكومة في منطقة خوغياني. وأوضح أن نحو 30 من مقاتلي «طالبان» لقوا حتفهم في الاشتباكات، بينهم أجانب.


ويأتي القتال الأخير فيما تجري الحكومة الأفغانية و«طالبان» محادثات في العاصمة القطرية الدوحة، تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ فترة طويلة.

وألقى وزير الدفاع الأفغاني بالوكالة أسد الله خالد باللوم على «طالبان» في اندلاع القتال.

وقال في مراسم سلمت فيها القوات الأميركية 4 طائرات من طراز «إيه - 29 سوبر توكانو» إلى الجيش الأفغاني: «لم تحدث هجمات من جانبنا، الأعداء يواصلون الهجوم وسفك دماء الأفغان».

والسبت الماضي، بدأت محادثات السلام بعد شهور من التأخير بسبب تبادل سجناء مثير للجدل بين الجانبين.

وتأتي المفاوضات نتيجة اتفاق بين «طالبان» وواشنطن تم توقيعه في فبراير (شباط)، ومهّد الطريق أيضاً لسحب جميع القوات الأجنبية من البلاد بحلول مايو (أيار) من العام المقبل.
رقم : 886918
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