الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 09:48

أردوغان: نتصرف بحكمة شرقي المتوسط رغم سلوك اليونان الصبياني

أردوغان: نتصرف بحكمة شرقي المتوسط رغم سلوك اليونان الصبياني
وقال الرئيس التركي: “رغم استفزازات الطرف الآخر (اليونان) وسلوكه الصبياني شرق المتوسط، نتصرف بحكمة لأننا دولة عظيمة وعلى حق”.

وأضاف: “تركيا لن تسمح لأحد بعزلها داخل شواطئها رغم امتلاكها أطول سواحل على المتوسط”.

وتابع أردوغان: “أدرك نظراؤنا شرقي المتوسط، بأن لغة التهديد لا تنفع، وأن تركيا لن تخضع للابتزاز وقطاع الطرق”.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق “شمال قبرص التركية”، وأن دعوات الجلوس إلى طاولة الحوار لحل الأزمة القائمة شرق المتوسط، ناجمة عن إصرار أنقرة على الدفاع عن حقوقها في تلك المنطقة.

وقال أردوغان: “منذ البداية نقول إن حل أزمة شرق المتوسط يكون بالحوار، وتصرفنا بحكمة رغم استفزازات الطرف الآخر، وسنستمر في إظهار الوعي المطلوب حيال هذه الأزمة”.

وشدد على أن تركيا “لن تتراجع” أبدا في الدفاع عن حقوق شعبها في الداخل والخارج، وأن استراتيجية بلاده الجديدة في مكافحة الإرهاب، تتمثل في “مهاجمة أوكاره أينما وجدت سواء داخل البلاد أو خارجها”.

وجاءت تصريحات أردوغان، أثناء كلمته في حفل لتوزيع أوسمة الدولة لـ”أقارب الشهداء والمصابين في الحروب وعمليات مكافحة الإرهاب”، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
رقم : 886920
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
عضو بتيار الحكمة لـ"إسلام تايمز": الكاظمي لن يشارك بالانتخابات العراقية
عضو بتيار الحكمة لـ"إسلام تايمز": الكاظمي لن يشارك بالانتخابات العراقية
18 أيلول 2020
كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟
كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟
18 أيلول 2020
الجيش الأمريكي أمام حدث مهم كشفت عنه مناورات "ذو الفقار 99"
الجيش الأمريكي أمام حدث مهم كشفت عنه مناورات "ذو الفقار 99"
18 أيلول 2020
المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة
المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة
18 أيلول 2020
يوم غضب فلسطيني اليوم رفضا للتطبيع
يوم غضب فلسطيني اليوم رفضا للتطبيع
18 أيلول 2020
ترنح ترامب بين التظاهرات ضد العنصرية وفشله أمام إيران
ترنح ترامب بين التظاهرات ضد العنصرية وفشله أمام إيران
18 أيلول 2020
معن بشور المفكر والاعلامي اللبناني والمنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة
معن بشور لـ"اسلام تايمز": لا يمكن للحكومات المطبعة مع إسرائيل شطب حق العودة وتهويد القدس
17 أيلول 2020
روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
17 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
17 أيلول 2020
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
17 أيلول 2020
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
17 أيلول 2020
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
17 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس