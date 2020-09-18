ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في كيان الاحتلال

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء انتشاره بلغ 176,933 إصابة، تعافى منها 129,394 شخصا. ويوجد حاليا 46,370 مصابا نشطا، بينهم 577 مريضا في حالة خطيرة، و153 مريضا موصولا بأجهزة تنفس اصطناعي، فيما حصيلة الوفيات 1169 وفاة.



وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، إنّه "لا مفرّ" من تشديد الإغلاق .مشيرا إلى عدم جدوى الإجراءات الحاليّة، قائلا "لن أفرض إغلاقًا دون جدوى. ولن أتردّد في فرض قيود إن دعت الحاجة".



وتغيّب منسقّ مكافحة كورونا، بروفيسور روني غَمزو،اثر خلافات حادّة مع نتنياهو بحسب وسائل إعلام. بينما نفى غَمزو ذلك، وعزا تغيّبه إلى "وجوده في الحجر المنزلي".



وصادق كيان الاحتلال، على رفع المسافة التي يسمح بالخروج إليها من المنزل إلى كيلومتر بدلا من 500 متر، بالإضافة إلى فرض غرامة على كل من يتواجد خارج منزله قدرها 500 شيكل.