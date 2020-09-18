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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 15:02

ترامب يشكك بالتصويت عن طريق البريد لهذا السبب!

وأطلق ترامب هجماته على التصويت، عن طريق البريد باعتباره عرضة للتزوير؛ ورغم أن هذا الهجوم يقوض موقف أي فائز حتى لو كان هو نفسه، إلا أن خبراء في الانتخابات الأمريكية على مدى عقود؛ أكدوا أن هذه مزاعم، لا أساس لها من الصحة، وان التزوير أمر نادر الحدوث، فيما يعتبر مسؤولون أن اسلوب التصويت هذا، ناجع في ظل جائحة كورونا.

تحشيد وتحريض عبر نظرية التزوير؛ لا يتوقف أنصار ترامب، وماكيناته الإعلامية عن المضي في ركبه؛ والتمهيد للعنف الانتخابي.

وأعربت الشرطة الفدرالية الأميركية، عن قلقها من احتمال وقوع مواجهات عنيفة، بين مجموعات متطرفة، مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي الأميركي المقرر بعد شهر ونصف.

بدوره حذر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي كريستوفر راي، من أن روسيا تعمل على التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، بسيل مما اسماها "معلومات مضللة"، تخص المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكان موقع تويتر، قد أضاف علامة تحذيرية على تغريدتين في حساب ترامب، في إجراء حصل مؤخرا بشكل متكرر تجاه تغريدات الرئيس.

وأشار الموقع، إلى أن الإجراء أتى بسبب احتواء التغريدات على معلومات مضللة عن آلية التصويت عبر البريد.
رقم : 886992
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