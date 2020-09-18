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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 16:17

سوريا تجدد دعمها لرئيس بيلاروسيا وتنتقد التدخل بشؤون الدول الداخلية

سوريا تجدد دعمها لرئيس بيلاروسيا وتنتقد التدخل بشؤون الدول الداخلية
وانتقدت سوريا في بيان أدلى به مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الأوضاع في بيلاروس استغلال المجلس في الضغط السياسي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد سيادتها واستقرارها.

ودعت إلى التوقف عن زج المجلس في الحملات السياسية الموجهة ضد الحكومات الشرعية المنتخبة.

وشجب السفير آلا محاولات الاتحاد الأوروبي استغلال مجلس حقوق الإنسان للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروس وتقديم الدعم المباشر لأحد الأطراف السياسية فيها باعتباره انتهاكاً فظاً للقانون الدولي ولدور وولاية هذا المجلس واستمراراً للمعايير المزدوجة في مواقفه.

وحذر من دور جلسات المجلس المسيسة والتلاعب الإجرائي الذي تشهده في التحريض على القلاقل والعنف في بيلاروس وفي تقويض جهود الحكومة لاستعادة الاستقرار والانسجام الاجتماعي من خلال المبادرات السياسية التي أعلنت عنها.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في وقت سابق عن وقوف سوريا إلى جانب جمهورية بيلاروس في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية وتضامنها مع الرئيس المنتخب لوكاشينكو.
رقم : 887003
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