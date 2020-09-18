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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 16:39

الصحة الإيرانية: كافة المناطق في وضع خطير بالنسبة لتفشي كورونا

الصحة الإيرانية: كافة المناطق في وضع خطير بالنسبة لتفشي كورونا
وحث نائب وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، المواطنين على عدم التنقل بين المدن، إلا في الحالات الضرورية، وتجنب السفر، وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، مشيراً إلى أن نسبة ارتداء الكمامات في البلاد لا تتجاوز الخمسين بالمائة حالياً.

وأضاف حريرجي أنه لم يعد هناك أي معنى للحديث عن مناطق صفراء أو برتقالية أو بيضاء بالنسبة لتفشي الفيروس في البلاد، مشيرا إلى أن مدينة تبريز الواقعه غربي البلاد، باتت تسجل يوميا 160 إصابة، بعد أن كانت لاتتجاوز الإصابات فيها الأربعين حالة خلال الفترة الماضية، ووصف الوضع الوبائي في مدينة قم بأنه على وشك الانفجار ومقلق، مشيرا إلى أنها تسجل كذلك نحو 160 إصابة يوميا.

وفي السياق ذاته، قال علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة الفيروس في طهران، إن العاصمة الإيرانية بدأت تشهد موجة ثالثة مبكرة من الإصابات، مشيراً إلى دخول 720 مصابا بالفيروس إلى مشافي طهران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في رقم قياسي منذ ثلاثة أسابيع.

ودعا زالي السلطات إلى اتخاذ إجراءات جديدة في العاصمة طهران، وإعادة فرض بعض القيود على حركة المواطنين في المدينة، مشيراً إلى أن بدء الدوام المدرسي، وقرار إلغاء تعليق عمل ثلث الموظفين مؤخراً، أدى إلى زيادة الحركة في وسائل النقل العام، وهذا بدوره يؤدي إلى مزيد من الإصابات بالفيروس.
رقم : 887006
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