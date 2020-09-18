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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 16:40
العراق يسجل 4305 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 4205 حالات
وذكر بيان للوزارة أن "مختبراتها سجلت اليوم 4305 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 4205 حالة، إضافة إلى 76 حالة وفاة".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
887008
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