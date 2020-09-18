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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 16:42

تأكيد إيراني تركي على تعزيز المكافحة المشتركة للإرهاب

تأكيد إيراني تركي على تعزيز المكافحة المشتركة للإرهاب
وفي إتصال هاتفي اليوم الجمعة، بحث ذوالفقاري مع وكيل وزير الداخلية التركي، محترم إينجه، آخر التطورات على صعيد المنطقة.

وشدد ذوالفقاري على أن التعاون الوثيق بين إيران وتركيا يحول دون إستغلال الوضع من قبل الإرهابيين ويصد كل من يحاول المساس بالإستقرار والأمن بين البلدين، مصرحا أن السيادة الأمنية والعسكرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي رسالة واضحة لجميع المجرمين الذين يحاولون عابثين المساس بالأمن ومصالح البلدين.

وأضاف: كما ورد في البيان الختامي لإجتماع الرئيسين الإيراني والتركي عبر الفيديوكونفرانس، الذي انعقد عقب اجتماع المجلس الاستراتيجي الأعلى الإيراني- التركي، فان البلدين بحاجة إلى تعزيز التعاون الثنائي وتحديد آلية شراكة لمكافحة جميع العوامل التي تمس بالنظم والأمن على طول الجدار الحدودي بين البلدين.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد لدولة تركيا الصديقة والشقيقة، أنها جادة في مكافحة الإرهاب، والجرائم الممنهجة، وتهريب الأسلحة والذخائر، وتهريب البشر.
رقم : 887009
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