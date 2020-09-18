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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 17:22

شركة نفط اليمن: العدوان مستمر في احتجاز 19 سفينة نفطية

شركة نفط اليمن: العدوان مستمر في احتجاز 19 سفينة نفطية
وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك": ماتزال قوى العدوان تحتجز عدد 19 سفينة نفطية منها سفينتان محملتان بمادة المازوت وسفينتان تحملتان بالغاز المنزلي.

وأوضحت أن تحالف العدوان مستمر في احتجاز عدد 15 سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (409,055) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من خمسة أشهر "172" يوما متجاوزة بذلك مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة.

واعتبرت ذلك مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة.

ونوهت شركة النفط على أن هذه المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي إلى اليمن ، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن التي أدعى خلالهما أن سفن الوقود تدخل إلى ميناء الحديدة دون أية عوائق.

وأكدت أن تحالف العدوان يواصل حصار المواطنين اليمنيين عبر أعمال القرصنة البحرية الرامية إلى إعاقة وصول سفن المشتقات النفطية والغاز المنزلي والغذاء والدواء وغيرها من الاحتياجات الملحة إلى ميناء الحديدة على الرغم من استكمال تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
رقم : 887016
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