الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 18:05

رئيس الوفد الوطني اليمني: التطبيع فضيحة سياسية كبيرة

رئيس الوفد الوطني اليمني: التطبيع فضيحة سياسية كبيرة
وقال عبد السلام:"أجندة دول الاستكبار من وراء اتفاقات التطبيع بدايةً مع الإمارات ثم البحرين خلق حالة من الواقعية في خطوة غير شرعية، ومحاولة إعطاء هذه الخطوة بُعدًا يشبه الاجماع، لتتشجع بعض الدول التي قد تكون متحفظةً على قرار التطبيع أو خائفةً منه لاعتبارات داخلية أو خارجية.

وأضف "التطبيع يعتبر فضيحة سياسية كبيرة وتراجع كبير عن كل عناوين القضية الفلسطينية، ولهذا نحن نعتقد أن محاولة اعطاء التطبيع خطوات متتالية هو في محاولة جر البقية إلى مربع التطبيع".

وأشار رئيس الوفد الوطني اليمني وناطق أنصار الله إلى ان "للولايات المتحدة الأمريكية مصالحها من رعاية تلك الاتفاقيات"، مؤكدا أن "الموقف الأمريكي يستخدم هذا التطبيع لصالح الانتخابات ولصالح ترامب شخصيًا، فترامب يقول صراحةً إنه يحقق انجازات قبيل الانتخابات".

واعتبر أن "هذه الخطوة ه تُقدم بشكل رخيص على طبق الانتخابات الأمريكية لمصالح ترامب".
وشدد على أنه إذا تم هذا التطبيع، فستتغرب القضية الفلسطينية بشكل أكبر، وسيصبح اليهودي الإسرائيلي أكثر حريةً في التنقل في المنطقة.

وأكد عبدالسلام على أن التعويل هو "على شعوب المنطقة وحركات المقاومة الإسلامية فيها، وعلى بعض الأنظمة التي قد تكون ما زالت تحافظ على نوعٍ ما من التمسك بالقضية الفلسطينية".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك "تحركٌ أولاً من جانب الفلسطينيين أنفسهم، مضيفا نحن ندرك أن الذي كان يُوقف المقاومة الفلسطينية عن التقدم هي المهاترات العربية التي فَرضت على بعض الحركات الموجودة في فلسطين أن يكون موقفها متراجعًا".

واعتبر أن الذي ظهر اليوم من الرهان على الموقف الرسمي العربي وهمٌ وسرابٌ وخيالٌ وربما في لحظة من اللحظات ينقلبون أكثر على القضية الفلسطينية برمتها.

من جهته أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي أن الشعوب أمام خيانة التطبيع في عزلٍ مفروضٍ عليها، فالأنظمة الخائنة فرضت على الشعوب تَقبُّل كل شيء، وحاربت أي وعيٍ فطريٍ فيها

وقال المحبشي لموقع "العهد" إن الشعوب التي كان منسوب العروبة مرتفعًا فيها مهددةٌ بأوضاعها الداخلية، فقد تمكن العدو من تدمير دولٍ، ودولٍ أخرى على قائمة الاستهداف
واعتبر أن دور اليمن ومحور المقاومة واضح من الآن، وأن انكشاف الخيانة شيء إيجابي من ناحية انكشاف الحقائق، وسيكون عامل وعي كبير لأحرار الأمة.
رقم : 887026
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
عضو بتيار الحكمة لـ"إسلام تايمز": الكاظمي لن يشارك بالانتخابات العراقية
عضو بتيار الحكمة لـ"إسلام تايمز": الكاظمي لن يشارك بالانتخابات العراقية
18 أيلول 2020
كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟
كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟
18 أيلول 2020
الجيش الأمريكي أمام حدث مهم كشفت عنه مناورات "ذو الفقار 99"
الجيش الأمريكي أمام حدث مهم كشفت عنه مناورات "ذو الفقار 99"
18 أيلول 2020
المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة
المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة
18 أيلول 2020
يوم غضب فلسطيني اليوم رفضا للتطبيع
يوم غضب فلسطيني اليوم رفضا للتطبيع
18 أيلول 2020
ترنح ترامب بين التظاهرات ضد العنصرية وفشله أمام إيران
ترنح ترامب بين التظاهرات ضد العنصرية وفشله أمام إيران
18 أيلول 2020
معن بشور المفكر والاعلامي اللبناني والمنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة
معن بشور لـ"اسلام تايمز": لا يمكن للحكومات المطبعة مع إسرائيل شطب حق العودة وتهويد القدس
17 أيلول 2020
روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
روحاني : تدشين مراكز علاجية مطلع العام القادم
17 أيلول 2020
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
الفلسطينيون موحّدون من جديد.. ورسائل يوم الغضب تُترجم إلى صواريخ
17 أيلول 2020
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
العراق والكويت وتاريخ من التناحر
17 أيلول 2020
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
أميركا لن تحصد سوى الخزي والهزائم
17 أيلول 2020
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
انطلاق الصفحة السادسة من عمليات ’الوعد الصادق’ في البصرة
17 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس