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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 21:20

أميرعبداللهيان: مسرحية الامارات والبحرين استعراضية

أميرعبداللهيان: مسرحية الامارات والبحرين استعراضية
وأشار عبد اللهيان خلال استقبال سفير النمسا لدى ايران "اشتفان شولتس" الى تاريخ العلاقات بين طهران وفيينا الذي يمتد لـ 500 عام، قائلا : ان الاواصر والتعاون الثنائي العريق، يشكل دعامة قوية لتعزيز وتمتين علاقات البلدين.

كما نوه بتاسيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران والنمسا خلال الدورة الحادية لمجلس الشورى الاسلامي، مؤكدا على ترسيخ مزيد العلاقات البرلمانية بين طهران وفيينا.

وفي معرض انتقاده لمسرحية تطبيع العلاقات بين الامارات والبحرين مع الكيان الصهيوني التي قادها البيت الابيض مؤخرا، قال اميرعبداللهيان: ان اميركا تسعى باستخدام القوة ضد الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، لكي ترضخ الى تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وتابع : ان هذه المسرحية الاستعراضية قائمة على اغراض انتخابية دون ان تحمل اي قيمة اخرى.

بدوره نوه سفير النمسا بمكانة ايران ودورها الاستراتيجي في تعزيز الاستقرار والامن الاقليميين، وقال ان النمسا وايران تضطلعان بدور هام للغاية ازاء قضايا المنطقة ولاسيما مكافحة الارهاب وداعش، قائلا، ان تنمية العلاقات البرلمانية يسهم في ترسيخ مزيد من التعاون الثنائي بين طهران وفيينا.
رقم : 887047
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