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الجمعة 18 أيلول 2020 ساعة 21:22

لافروف يبين رؤية بلاده بشأن 'العقوبات' الأمريكية على سوريا

لافروف يبين رؤية بلاده بشأن
وقال لافروف  إن "روسيا لن تكف عن إدانة الإجراءات الأمريكية والغربية بحق سورية"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تتبنى قرارات خاصة تعلن أن العقوبات أحادية الجانب "غير شرعية وغير قانونية" وتم التأكيد على ضرورة احترام العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي فقط.

ورداً على دفاع مندوبي الغرب لدى مجلس الأمن خلال جلسة أول أمس بحماسة وغرور حول فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد سوريا، قال لافروف إن العقوبات تنص على استثناءات إنسانية تتضمن تسليم الأدوية والأغذية والمواد الأساسية الأخرى و"كل هذا غير صحيح لأنه لم يتم تسليم أي إمدادات من تلك الدول التي أعلنت فرض عقوبات".

ولفت لافروف إلى تجديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الأيام الأخيرة نداءه الذي وجهه قبل أشهر إلى الدول التي تبنت إجراءات أحادية الجانب ضد أي "دولة نامية" بوقف هذه الإجراءات على الأقل في فترة مكافحة تفشي فيروس كورونا وقال إن "الدول الغربية لا تزال صماء عن مثل هذه النداءات على الرغم من أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أيدتها".

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكد خلال جلسة لمجلس الأمن أول أمس عبر الفيديو حول الوضع الإنساني في سوريا، أن الدول الغربية التي تفرض إجراءات اقتصادية قسرية على سوريا لن تتمكن من التغطية على آثار إرهابها الاقتصادي بحق الشعب السوري.
رقم : 887048
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