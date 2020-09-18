الاتحاد الأوروبي يبدأ فرض عقوبات على منتهكي حظر السلاح إلى ليبيا

بروكسل (اسلام تايمز) - قالت مصادر متطابقة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم يوم الاثنين نشر قائمة تتضمن اسماء شركات وأشخاصا ساعدوا في إرسال السلاح إلى ليبيا وانتهكوا حظر تصدير الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة.