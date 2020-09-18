عون: لبنان يقف على مفترق طرق مصيري

وفي تغريدة نشرها حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر، أشار عون إلى أن لبنان يحتاج بشكلٍ كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة.



وقال الرئيس اللبناني "علينا أولاً، العمل على الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحاً، وذلك من ضمن المبدأ الذي دعت إليه أجندة الأمم المتحدة والمتمثّل بـ "عدم ترك أحد في الخلف"، أي إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر عوزاً وفقراً وإلى الشرائح المهمشة والمتضررة".



وأضاف "علينا ثانياً إصلاح ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية لحقها الضرر ومنها دمرت بالكامل، ونتج عن ذلك نزوح 300 ألف مواطن، خصوصاً ونحن على أبواب فصل الشتاء، وعلينا ثالثاً إعادة إعمار مرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ومعالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بكل القطاعات: الصحة، التعليم، الغذاء، البناء، السياحة".



وشكر عون "الدول الشقيقة والصديقة والمؤسّسات الدولية التي هبّت مشكورة لتقديم العون وتقديم المساعدات الفورية والإنسانية".



وفي إطار المساعي لتشكيل الحكومة اللبنانيةـ رئاسة الجمهورية اللبنانية أعلنت اليوم الجمعة عن تلقي الرئيس ميشال عون اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وتناول الاتصال الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن.