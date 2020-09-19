الحرس الثوري: إذلال اميركا بدأ منذ العام 1987

وفي تصريحه امس الجمعة في ملتقى شارك فيه حشد من المقاتلين القدامى المشاركين في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)، في معسكر "الشهيد شرع بسند" التابع للحرس الثوري في مدينة كرج مركز محافظة البرز غرب طهران، قال العميد فدوي: ان اذلال اميركا بدا منذ العام 1987 حينما قال مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) "سنذل اميركا في الخليج الفارسي" وكانت هذه استراتيجية جنود الاسلام على مدى كل هذه الاعوام.



واضاف: ان الباري تعالى وعد جبهة الحق بالنصر وان وجود كل هؤلاء الشهداء منذ انتصار الثورة الاسلامية لحد الان دليل على هذا الوعد.



وتابع العميد علي فدوي: لقد مضى اكثر من 40 عاما على انتصار الثورة الاسلامية وهذه المسيرة مازالت مستمرة رغم ان كل الاعداء قد اتحدوا وعبأوا جميع قدراتهم المادية والدنيوية لكنهم لم يحققوا ادنى انتصار في حين حققت الجمهورية الاسلامية الايرانية الكثير جدا من الانتصارات بفضل الباري تعالى.



واضاف، انه ومنذ انتصار الثورة الاسلامية لم يهاجمونا (الاعداء) بصورة ممنهجة سوى 24 ساعة ويسعون منذ 41 عاما و 7 أشهر لشل قدراتنا.



وفي جانب اخر من حديثه اشار العميد فدوي الى انتصارات اليمن المستمرة في جبهة الحق ضد الباطل، وقال: ان جميع المعلومات تشير الى ان اليمن هو البلد الافقر في العالم ويتعرض الان لحصار خانق ومن غير الممكن تقريبا الدخول اليه والخروج منه لكن اليمنيين يحققون كل يوم انجازا جديدا، ورغم ان العالم كله تعبأ في جبهة الباطل ضدهم؛ لكنهم لم يتمكنوا من دحرهم، وهو الامر الذي حدا بشيوخ (حكام) السعودية للشعور بالغضب، وهذا هو تحقق الوعد الالهي.