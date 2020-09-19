اليمن: وقفات احتجاجية تندد بجرائم العدوان واحتجاز السفن

واستنكر المشاركون في الوقفات التواطؤ الأممي إزاء معاناة وحصار الشعب اليمني واستمرار احتجاز المشتقات النفطية.



وأشاروا إلى أن الشعب اليمني قدم خلال ألفي يوم من الصمود بوجه العدوان أعظم التضحيات وصور الثبات والتمسك بالقرآن وبولاية الله ورسوله وأعلام الهدى.



وأكدوا استمرار التحشيد والتعبئة لرفد الجبهات بالرجال والمال والعتاد لمواجهة الغزاة والمحتلين، مجددين العهد والوفاء للشهداء بمواصلة دربهم والتضحية في سبيل الوطن وأمنه واستقلال قراره.



وأدان المشاركون توقيع النظامين الإماراتي والبحريني على اتفاقي التطبيع مع كيان العدو الصهيوني الغاصب للأراضي العربية والمقدسات الإسلامية.



واعتبرت بيانات صادرة عن الوقفات التطبيع الإماراتي البحريني مع كيان العدو، طعنة في جسد الأمة العربية والإسلامية، وتآمر على قضاياها وفي المقدمة القضية الفلسطينية.

وأكدت البيانات ثبات موقف الشعب اليمني المناصر للقضية الفلسطينية والقدس ومعاداة العدو الصهيوني مهما تكالبت بعض الأنظمة وتحالفت سرا أو علانية في خيانة الأمة والمقدسات الإسلامية والفلسطينيين.



ودعت الأحرار في الدول العربية والإسلامية لمناهضة ثقافة التطبيع مع العدو الإسرائيلي، واستنكار استمرار العدوان الذي يستهدف اليمن أرضًا وأنسانًا.



وأشادت بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية والأمن بتأييد الله بمختلف الجبهات للتصدي للعدوان ومخططاته التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.



وفي ذات السياق نددت وقفة احتجاجية بمنطقة العيانية بمدينة حجة، أمس الجمعة، باستمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية.



وحمّل المشاركون في الوقفة الأمم المتحدة مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار العدوان واحتجاز سفن المشتقات النفطية.



ودعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره في الضغط على دول العدوان للسماح بدخول السفن النفطية والغذائية والدوائية، مؤكدين استمرار الصمود والثبات في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته والاستعداد رفد الجبهات بالمزيد من الرجال.