أميركا تقدم عرضا لتطوير قاعدة ‘‘العديد‘‘ الجوية في قطر

وذكر بيان مشترك نشرته الخارجية الاميركية أمس الجمعة عقب اختتام الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين واشنطن والدوحة ، أن أميركا تسعى لتطوير قدرات قاعدة "العديد" العملياتية ،وأن الحكومتان ملتزمتان بمواصلة المناقشات حول تطوير التمركز الاميركي الدائم في قطر.



وأشار البيان إلى أن تطوير القاعدة إلى جانب التغييرات المستقبلية الرامية لتكييف العمليات مع معايير الناتو ،سيزيد من قدرات القوات الأمريكية وقوات التحالف المنتشرة في قطر .



وكان مسؤول بالخارجية الأمريكية قد كشف في وقت سابق عن رغبة الولايات المتحدة بإعلان تسمية قطر "كحليف رئيسي خارج الناتو".



يذكر أن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين واشنطن والدوحة جرت في 14 و15 سبتمبر الجاري.