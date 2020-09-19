اللواء موسوي: نجحنا في تصنيع كل مانحتاجه محلياً رغم الحظر

وقال اللواء عبد الرحیم موسوي، في تصريح صحفي عشية الذكرى الاربعين لاسبوع الدفاع المقدس، ردا على سؤال حول مدى تحقق شعار "نحن قادرون" في الجيش، موضحاً: ان الصحفيين شهدوا على الدوام قدراتنا في الاستعراضات والمناورات حيث استطاعت البلاد الحفاظ على قدراتها في جميع المجالات الدفاعية رغم الحظر المستمر منذ 40 عاماً والقيود التي فرضها الاعداء.



ولفت الى ان القوات المسلحة استطاعت الارتقاء بقدراتها الدفاعية وتصنيع ماتحتاجه محلياً واستخدامه.



ونوه الى ان القوات المسلحة الايرانية تعتمد نهج نهضة عاشوراء في عقيدتها الدفاعية.