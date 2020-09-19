الإمارات والبحرين تتبادلان التهنئة مع كيان الاحتلال

وجاءت تغريدة "بن زايد" بالعبرية بمناسبة حلول "رأس السنة اليهودية"، حيث كتب بن زايد: "سنة جديدة سعيدة".ورد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة خارجية الاحتلال على "بن زايد": "ما أجمل أن تجمعنا الأفراح والمناسبات السعيدة التي لن يفرقنا فيها حتى اختلاف اللغات فلغة الفرح والسعادة والسلام والحب واحدة واللسان هو واحد".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي "غابي اشكنازي" بعث مساء الخميس، برقيتي تهنئة لنظيريه الإماراتي "عبدالله بن زايد" والبحريني "عبداللطيف بن رائد الزياني".وقال "اشكنازي" لنظيره الإماراتي: "صديقي العزيز عبدالله بن زايد، بمناسبة حلول رأس السنة العبرية. أود أن أتمنى لك ولأبناء شعبك سنة حافلة بالسلام والازدهار والاستقرار والصحة. كل عام وأنتم بألف خير".كما وجه الوزير الإسرائيلي رسالة مماثلة إلى نظيره البحريني.وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الجمعة، أن وزيري خارجية الإمارات والبحرين بعثا رسالتي تهنئة خاصتين إلى نظيرهما الإسرائيلي.وقال "بن زايد" في رسالته: "رأس سنة سعيدة يا عزيزي غابي. هذه طريقة رائعة لبدء العام وآمل أن تكون هذه علامة جيدة لكلينا في المنطقة".فيما قال "الزياني" في رسالته: "شكرا صديقي العزيز غابي أشكنازي على المباركة. أتمنى أن تكون سنة مباركة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الإمارات و"إسرائيل" اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، اتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.والثلاثاء، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي التطبيع مع الإحتلال في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.