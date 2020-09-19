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السبت 19 أيلول 2020 ساعة 13:14

كاتب ‘‘إسرائيلي‘‘: سياستنا تجاه حماس بغزة عديمة الجدوى

كاتب ‘‘إسرائيلي‘‘: سياستنا تجاه حماس بغزة عديمة الجدوى
وأضاف متان تسوري، وهو مستوطن مقيم في مستوطنات غلاف غزة، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "سياسة نتنياهو غير مقبولة لدى المستوطنين وقياداتهم المحلية، لأنها بالتأكيد ليست جيدة معهم، لكنها موجودة، ومن أهم خطوطها أن نتنياهو يؤمن بالتسوية مع حماس، ولهذه الغاية، أوكل المهمة إلى رجله السري، رئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات".

وأوضح أن "نتنياهو دأب على التصريح أن "إسرائيل" لا تريد حربا في غزة، ويصر على أن الرد على الصمت سيكون ثمنه الهدوء، وبذلك يتبع نهجا غير مقبول من خلال اعتباره لظاهرة تقطير الصواريخ وجولات التصعيد القصيرة كل بضعة أشهر مسألة معقولة، أما الجيش الإسرائيلي فيتبع سياسة أكثر برودا واعتدالا، وهذه سياسة الحكومة الإسرائيلية، وهي مثبتة على أرض الواقع، رغم أنها سيئة للمستوطنين، لكنها جيدة بنظرها".

وأكد أن "الحكومة الإسرائيلية من جهتها تواظب على الطلب من مستوطني الجنوب تحمل حرب الاستنزاف هذه من حماس، بزعم أن ضحايا القلق والتوتر أفضل حالا من الإصابة الجسدية في أثناء حرب عنيفة حقا، في حين أن حماس، صاحبة السيادة على غزة، ونتحدث معها، وقادتها محصنون من الاغتيالات، أما رئيس وزرائنا فيعلن بأن "إسرائيل " ستساعد بتعزيز مشاريع إعادة إعمار القطاع".

وأشار إلى أن "خلاصة القول، أن مكتب رئيس الوزراء ومجلس الأمن القومي يتبعان سياسة تركز على كل جهد ممكن لعدم الانحدار إلى عملية حربية عسكرية واسعة، مهما كانت التكلفة، وتستند هذه السياسة على المعرفة المحبطة بأن الحرب ضد غزة ستعيدنا إلى نقطة البداية نفسها، مما دفع بعض أنصار الليكود للاعتراف بمرارة أن موقف نتنياهو تجاه غزة هو النهج الأكثر يسارية وتراخيا".

وأضاف أنه في جولة التصعيد القادمة مع حماس في غزة، ستعود الشكوى من جديد، ويتم مهاجمة الحكومة بسبب "عدم وجود سياسة"، لكن حينها بإمكان المستوطنين أن يتوقفوا للحظة، وينظرون حولهم، ويعترفون بأسى بأن السياسة موجودة، لكنها مشوهة، ولا تفيد الإسرائيليين الذين تمثلهم، لأنها جزء من سياسة نتنياهو، الذي لا يهمه كثيرا آراء المستوطنين في الجنوب، طالما أن 36 مقعدا في الكنيست يعتقدون أنه يفعل الشيء الصحيح".
رقم : 887172
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