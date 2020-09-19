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السبت 19 أيلول 2020 ساعة 13:16

قلق من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في لبنان

قلق من ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في لبنان
وقال النائب قاسم هاشم في البرلمان اللبناني اليوم السبت على حسابه أن ارتفاع عدد الاصابات بكورونا ينبىء بالاسوأ في الايام المقبلة، اذا لم تتخذ إجراءات وتدابير وقائية حازمة والتشدد في تنفيذها قبل الندم

و غرد رئيس مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي د. فراس الأبيض على حسابه على تويتر قائلا: لم استطع ان انام جيدا هذه الليلة. ارقام كورونا كانت صادمة. الارتفاع في عدد الحالات الجديدة كان متوقعا وان ليس بهذه الوتيرة. لكن الارتفاع الحاد في عدد الوفيات، ومنها شاب في ١٨ من العمر، هذا الخبر كان قاسيا. ما هي ردة الفعل المطلوبة؟ اليأس ليس بخيار، فالمزيد من العمل امامنا.

في حين و بحسب المصادر الطبية في بيروت الاخيار المتداولة عن وفاة سجين في ​ سجن رومية​ نتيجة اصابته ب​فيروس كورونا​ عارية من ​الصحة​.

وأوضحت أنّ السجين الذي توفي لم يكن مصابًا بالفيروس وفارق ​الحياة​ نتيجة اصابته بجلطة، علما انه كان في المبنى الاحترازي منذ فترة غير قصيرة نتيجة مشاكل صحية يعاني منها.

وافادت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، في تقريرها اليومي المتعلق بمستجدات ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​، عن أن البلاد سجلت 27518 إصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره في لبنان في 21 فبراير من هذا العام، بالإضافة إلى تسجيل 281 وفاة من جراء الفيروس.

وكانت قد أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 18 وفاة و 750 حالة جديدة مُصابة بفيروس كورونا المستجد .
رقم : 887174
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