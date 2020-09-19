مسؤول: قائد الثورة سيتحدث لرواد الدفاع المقدس يوم الاثنين

وقال كوشكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت حول برامج اسبوع الدفاع المقدس: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية سيتحدث صباح يوم الاثنين مباشرة عبر الفيديو كونفرانس لاكثر من مليون شخص من قدامى المقاتلين المشاركين في مرحلة الدفاع المقدس (في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988).



وفي الاشارة الى برنامج اسبوع الدفاع المقدس التي ستنظم في محافظة فارس قال، سيتم تكريم 150 الف مقاتل مشارك في مرحلة الدفاع المقدس من محافظة فارس في مختلف انحاء المحافظة.



واوضح ان الانشطة المتعلقة باسبوع الدفاع المقدس تتضمن تنظيم اكثر من 7 الاف برنامج بالمناسبة مع الالتزام الكامل بالتوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.