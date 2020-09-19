قائد الحرس الثوري: انتقامنا لدم الشهيد سليماني سيطال الضالعين باغتياله

وفي كلمته اليوم السبت خلال مراسم الاستعراض الصباحي لمسؤولي وكوادر اركان القيادة العامة للحرس الثوري، قال اللواء سلامي ردا على التبجحات الاخيرة للرئيس الاميركي: السيد ترامب؛ ان انتقامنا لدم قائدنا الكبير سيكون حاسما وجديا وحقيقيا، لكننا اصحاب شرف وإباء وننتقم برجولة وعدالة؛ هل تتصور اننا سنستهدف امرأة سفيرة في جنوب افريقيا؟ كلا، سنستهدف الضالعين بصورة مباشرة وغير مباشرة في اغتيال هذا الرجل العظيم واعلم بانه سيتم استهداف من كان ضالعا في هذه القضية وهذه رسالة جادة.



واضاف: انكم تهددوننا بهجوم مضاعف الف مرة؛ اننا نعرفكم؛ حينما ضربنا قاعدة "عين الاسد" افترضنا بانكم ستردون وكنا قد اعددنا مئات الصواريخ لتدمير امكانياتكم.

واكد القائد العام للحرس الثوري بان العدو مرصود من قبلنا في كل مكان وان لزم الامر ستطاله نيراننا، متوعدا ترامب بانه "لو نقصت شعرة واحدة من اي ايراني فاننا سننتف كل ريشكم" معتبرا هذا تهديدا جادا سيتم اثباته عمليا.



واكد القائد العام للحرس الثوري بانه لو لم تكن الثورة الاسلامية لكانت اميركا اليوم قد ابتعلت العالم وقال، ان ثورتنا استنزفت اميركا التي هي اليوم فاقدة للنشاط السياسي وتشعر بالعجز في التحول ومهزومة في الساحة وان كل المفاهيم التي كانت تتحدث بها مع العالم قد تهاوت.



واضاف، ان قدرات اميركا العسكرية اليوم اصبحت قديمة وقد فقدت القدرة على تحقيق النصر، اذ لم تنتصر بعد الحرب العالمية الثانية في اي معركة الا في اطار التحالف وحتى في ذلك لم تستطع تحويله الى منفعة.



واعتبر ان حصة اميركا في عالم اليوم بانها ماضية للانحسار شيئا فشيئا بسبب ان هنالك اليوم قوى جديدة بدات بالظهور وان الاسلام بدا يبرز كقوة لاداء دوره الحضاري.

واكد بان قرن اميركا قد انتهى مع نهاية القرن العشرين وبسبب مقاومة الثورة الاسلامية امام ظلمهم فقد ظهر في كل انحاء العالم احرار ومسلمون مستلهمين من قيم الثورة الاسلامية في الوقوف امام اميركا.



وصرح بان اميركا اليوم اصبحت معزولة من الناحية السياسية وحتى في محاولة تمديد الحظر التسليحي ضد ايران لم يواكبها حتى حلفاؤها التقليديون ولم تؤيدها في ذلك سوى الدومينيكان.



واعتبر اللواء سلامي نهاية اميركا حقيقة لا تنكر وقال، انه في قضية آلية الزناد ايضا حتى لو تم تفعيلها فان اي رصاصة سوف لن تنطلق منها.



وقال، ان شعارات الثورة الاسلامية وصلت اليوم الى قلب اميركا ولم يبق من اميركا سوى الدخان والنار وانتهاك حرمة الافراد في الشوارع والعجز في ادارة المرض (كورونا) وانهيار النظام الصحي.



واعتبر ان الانحطاط الاخلاقي قد احاط بكل حياة الرئيس الاميركي واضاف، ان اميركا التي وضعت الحبل الافتراضي في اعناق بعض الحكام العملاء من اجل اظهار القوة، توجه التهديد لنا.



وقال اللواء سلامي ردا على التبجحات الاخيرة للرئيس الاميركي: السيد ترامب؛ ان انتقامنا لدم قائدنا الكبير سيكون حاسما وجديا وحقيقيا، لكننا اصحاب شرف وإباء وننتقم برجولة وعدالة؛ هل تتصور اننا سنستهدف امرأة سفيرة في جنوب افريقيا؟ كلا، سنستهدف الضالعين بصورة مباشرة وغير مباشرة في اغتيال هذا الرجل العظيم واعلم بانه سيتم استهداف من كان ضالعا في هذه القضية وهذه رسالة جادة.