ابرز التطورات على الساحة اليمنية 19-9-2020

وبعد تلك الهزائم التي مني بها تحالف العدوان السعودي قام بشن هجمات عسكرية على المناطق الجنوبية لمحافظة الجوفوذلك لتخفيف الضغط النفسي عن قواته المرتزقة



ولقد تزامنت عملية تحالف العدوان السعودي لإعادة احتلال المناطق الجنوبية من محافظة الجوف، بما في ذلك قاعدة "اللبنات" العسكرية المهمة، مع تقدم واسع لأبطال الجيش واللجان الشعبية في المحور الأوسط لمديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف وأقسام من مديريات "الرحبة، ومدغل، إلخ" في المحافظة مأرب.



وبحسب مصادر ميدانية فقد تمكنت عناصر تحالف العدوان السعودي من إعادة احتلال مناطق "قرن سالم وفريدة وزين مين" جنوب محافظة الجوف، بعد اشتباكات عنيفة أدت إلى حدوث أضرار كبيرة وسقوط عشرات القتلى والجرحى من كلا الجانبين.



وفي هذه العملية، التي أسفرت عن الاستيلاء على مساحة صغيرة فقط، فقد تحالف العدوان السعودي ومرتزقته عددًا كبيرًا من قواته وخسر الكثير من معداته العسكرية، بما في ذلك العديد من القادة الميدانيين؛ وفي قائمة القتلى أسماء مثل "علي ناصر العبيدي وعبد العزيز الحداد ومحسن سعيد عيضة العبيدي ... إلخ". نستطيع رؤيتها.



وفقًا لمصادر ميدانية، فلقد استولت قوات تحالف العدوان السعودي على حوالي 80 كيلومترًا مربعًا فقط خلال هذه العملية المكلفة، رغم أن 90٪ من هذه المناطق المحتلة حديثًا كانت صحراوية وليست ذات أهمية.



ولفتت المصادر إلى أن المناطق الصحراوية التي احتلتها قوات تحالف العدوان السعودي في هذه المنطقة تقع بين جبال "النضود والعلم الأبيض" وهي جزء من خط التماس بين قوات تحالف العدوان السعودي وأبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية.



يشار إلى أن ابطال الجيش اليمني واللجان الشعبية كانوا قد تمكنوا خلال الاشهر الفائتة من تحقيق انتصارات كبيرة في عدد من المحافظات الاستراتيجية مثل صنعاء والجوف ومأرب، أدت تلك الانتصارات إلى تطهير آلاف الكيلومترات من مرتزقة العدوان السعودي وقد اجبرت تلك الهزام عاصمة تحال فالعدوان ‘‘ الرياض‘‘ على التخطيط لاشعال فتنة جديدة في محافظة البيضاء وذلك لكي تعوض خسائرها وترفع معنويات مرتزقتها.



وفي هذا الصدد فقد وضع تحالف العدوان السعودي المزيد من الدعم لـ"ياسر العوضي" على جدول أعماله، وذلك من أجل تحويل الجزء الشمالي من مديرية "ردمان" التابعة لمحافظة البيضاء إلى مكان جديد للفتنة ضد أبطال الجيش واللجان الشعبية وحكومة صنعاء.



وعلى صعيد متصل، قال مصدر ميداني يتابع عن كثب التطورات في محافظة الجوف، أن "انتصار قوات تحالف العدوان السعودي لم يدم طويلا وذلك لأن مقاتلي أنصار الله إلى جانب الجيش اليمني شنوا عملية عكسية من الأطراف الجنوبية لقاعدة اللبنات الاستراتيجية".



وبحسب المصدر، فقد تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية من توجيه ضربات موجعة وثقيلة لقوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقته خلال هذه العملية.



وأضاف المصدر، قائلا: "العملية الأخيرة غير المثمرة لقوات تحالف العدوان وعناصر المرتزقة في جنوب محافظة الجوف، تمت في وضع يدرك فيه تحالف العدوان السعودي جيداً أنه لم يعد له مكان في جنوب وشمال غرب محافظة مأرب (مدغل، ورغوان، والرحبة ، إلخ) وأنه قبل بالهزيمة".





