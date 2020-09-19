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السبت 19 أيلول 2020 ساعة 16:25

لبنان.. التيار الوطني الحر ينبّه من التعرض له ولكوادره

لبنان.. التيار الوطني الحر ينبّه من التعرض له ولكوادره
واصدرت اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر بياناً اليوم السبت اشارت فيه الى انه بعدما كان نائب رئيس التيار الوطني الحر لشؤون الشباب منصور فاضل متواجداً بمفرده في مقهى linas جل الديب، تعرّض له شخص مجهول الهوية بإهانات له وللتيار وبإساءات مستفزة لا يمكن أن يقبل بها إنسان مناضل ينتمي الى تيارنا ولا يمكن السكوت عنها، ولم يكن ممكناً الّا اسكاته.

واضاف البيان ان التيار ينبّه من التعرض له ولكرامته ولكوادره ومناصريه، ولن يسكت عن اي اعتداء عليه او على حرية تنقل افراده او حريّة تعبيرهم ورأيهم وفكرهم، مذكراً بأنه مع حرية التعبير والتنوع ولكنه حتماً ليس مع الاعتداء باسم الحرية، وسيردّ بالشكل المناسب على كل من يحاول التطاول عليه وعلى مراكزه وعلى ناشطيه.

و في هذا السياق لفتت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​ في حديث اذاعي اليوم الى أن الاعتداء على مقر على التيار الوطني الحر قبل ايام لم يكن عرضياً كما وصفه رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ بل منظم، مشيرة الى أن "هناك اناس يريدون العودة الى الدويلة ​المسيحية​.

واضافت: بخصوص الاعتداء على المسؤولين في التيار الوطني الحر نسأل باسم اي ثورة يتم شتم ​رئيس الجمهورية​، باسم اي ثورة يتم التغاضي عن كل ملفات ​الفساد​ باسم ثورة سرقها الزعران"، مشيرة الى اننا "اصحاب القضية وليس النضال المأجور ولا نقبض لننزل على ​الطرقات​ ونقفلها بوجه الناس هذا هو الفرق.

وأكدت حطينا مش واطي واليد التي تمتد الينا للتواصل والحوار سنبادلها بالمثل ولكن اليد التي ستمتد علينا سنكسرها وكرامة التيار الوطني الحر هو كرامة الوطن وممنوع الاعتداء على اي شخص من التيار الوطني الحر ووصلنا الى مكان هذا الامر خط أحمر بالنسبة لنا.
رقم : 887207
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