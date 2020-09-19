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السبت 19 أيلول 2020 ساعة 16:35

سوريا.. تحديد نصيب الفرد من الخبز وفق نظام الشرائح

سوريا.. تحديد نصيب الفرد من الخبز وفق نظام الشرائح
ووفق الآلية الجديدة لبيع مادة الخبز التي تم البدء بالعمل فيها اليوم فإنه يحق يوميا للعائلة المؤلفة من شخص أو شخصين الحصول على ربطة خبز واحدة والعائلة المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أشخاص على ربطتين والعائلة المؤلفة من خمسة أو ستة أشخاص على ثلاث ربطات ومن سبعة أشخاص وما فوق على أربع ربطات.

وبحسب دراسة الوزارة، يتجاوز عدد الأسر المستفيدة 3.54 مليون أسرة، 46% ‏منها بين فرد وفردين، و30% بين 3 و4 أفراد، و19% بين 5و6 أفراد، و5% ‏فوق 7 أفراد.‏

وجاءت هذه الخطوة وفق الوزارة في إطار الجهود التي تبذلها لتأمين احتياجات الأسرة بشكل عادل ولمنع التلاعب والاتجار بمادة الخبز وتخفيف حالة الازدحام على الأفران.

وقد أشار الوزير طلال البرازي سابقا، إلى أن كميات الدقيق التي يتم توزيعها على الأفران تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان مبيناً وجود اختناقات في توزيع الخبز وهو يعود إلى أخطاء من قبل العاملين في المخبز من تهريب الدقيق أو بيع الخبز وتسجيله عبر البطاقة بكمية أكبر وحصول البعض على كميات أكبر من احتياجهم مؤكداً أن هذه الأخطاء موضع متابعة لمعالجتها ليتم حصول المواطنين على المادة بالوقت المناسب وأن مادة الخبز ستكون متوافرة بالكمية المحددة بالنسبة لعدد السكان.
رقم : 887214
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