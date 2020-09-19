وأقالت مصادر أهلية بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة عسكرية تابعة لمجموعات قسد على طريق حقل العمر شرق دير الزور ما أدى إلى مقتل اثنين من مسلحيها في حين انفجرت عبوة أخرى في محيط بلدة الصبحة بالريف ذاته ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف مسلحي قسد.



وفي ريف الرقة لفتت مصادر محلية إلى مقتل اثنين من مسلحي مجموعات “قسد” برصاص مجهولين في حي الدرعية على الأطراف الغربية لمدينة الرقة بالتوازي مع استهداف سيارة عسكرية تابعة للمجموعات قرب معمل السكر شمال المدينة ما أدى إلى وقوع قتيلين في صفوفها وإصابة آخرين.



وقتل أمس الأول مسلحان من مجموعات “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في هجوم على إحدى نقاطها في منطقة عين عيسى أقصى الريف الشمالي للرقة.



وتتخذ الهجمات على مقرات ومحاور تحرك مرتزقة الاحتلالين الأمريكي والتركي في منطقة الجزيرة منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين في صفوفهم وتدمير العديد من آلياتهم.



هذا وقد داهم مجهولون، الاربعاء، نقطة لقوات "قسد" في بلدة الشحيل بريف دير الزور.