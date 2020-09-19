بوتين يكشف سبب قيام روسيا بانتاج أسلحة فرط صوتية

وقال بوتين خلال لقاء مع المدير العام لشركة انتاج الآليات العسكرية هيربرت يفريموف: "إن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الدفاع الصاروخي من العام 2002 دفع روسيا إلى تطوير الأسلحة فرط الصوتية، ويجب علينا إنتاج هذه الأسلحة ردا على قيام الولايات المتحدة بنشر منظومات الدفاع الصاروخي، والتي من شأنها مستقبلا تعطين قدراتنا النووية".



وأكد بوتين، أمس الجمعة، أن صانعي الأسلحة الروس ينتجون اليوم أسلحة فريدة من نوعها، والتي غالبًا ما لا يكون لها نظائر في العالم.



وقال بوتين خلال اجتماع اللجنة العسكرية الصناعية عبر الفيديو: "إن الجيل الحالي من صانعي الأسلحة الروس يواصلون عمل أسلافهم، وينتجون أسلحة فريدة حقًا تتفوق على نظرائها الأجنبية، وفي بعض الحالات لا مثيل لها في العالم من ناحية الخصائص".



وأعلن بوتين عن أحدث أنواع الأسلحة الاستراتيجية الروسية في رسالة سنوية له إلى الجمعية الفيدرالية عام 2018. وكان الحديث يدور عن المنظومات فرط الصوتية من طراز "كينجال" و "أفانغارد" و"بوريفيستنيك" وليزر "بيريسفيت" القتالي ، بالإضافة إلى غواصة "بوسيدون" المسيرة ذات محطة للطاقة النووية.