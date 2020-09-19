العميد قاسم رضائي: تجمعنا علاقات جيدة مع دول الجوار

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت على هامش زيارته معبر شلمجة الحدودي مع العراق، اضاف العميد رضائي : ان المعابر الحدودية جنوب غربي البلاد من اكثر المناطق الحدودية امنا في ايران.



واضاف، ان هذا المستوى الكبير من الامن، تحقق بفضل تضحيات وجهود المواطنين من اهالي المناطق الحدودية وتعاونهم مع قوات حرس الحدود الذين كرسوا جهدهم على حماية ثغور البلاد بحماس كبير تأسيا بالمضحين خلال فترة الدفاع المقدس.



واوضح نائب قائد قوى الامن الداخلي، ان قوات حرس الحدود الايراني تقوم الى جانب التصدي لعصابات الاتجار بالمخدرات والعناصر الشريرة، بتوفير ظروف امنية يسودها الهدوء، لأهالي المحافظات والمناطق الحدودية في ارجاء البلاد.