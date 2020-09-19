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السبت 19 أيلول 2020 ساعة 19:26

"وول ستريت": بن سلمان أراد التطبيع مع 'إسرائيل' ولكن ..

"وول ستريت": بن سلمان أراد التطبيع مع
ولفتت الصحيفة إلى أن إعلان الاتفاق بين الإمارات و"إسرائيل" فاجأ الملك سلمان، لكنه لم يفاجئ الأمير محمد، الذي كان يخشى من أن يعرقل والده الصفقة، وفق أشخاص مطلعين على الأمر، بمن فيهم مستشارون سعوديون، حيث أنه بحال عدم دعم ملك السعودية للاتفاق، فسيكون من الصعب على الإماراتيين المضي قدما.

وأضافت الصحيفة أن محمد بن سلمان لم يخبر والده عن الاتفاق، وقالت إن "الملك السعودي كان على خلاف مع ابنه بشأن احتضانه "إسرائيل"، وأضافت أن "الملك مؤيد قديم للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل" ولمطالبة الفلسطينيين بدولة مستقلة، فيما يريد الأمير محمد تجاوز ما يراه صراعا مستعصيا للإنضمام إلى كيان الاحتلال في الأعمال التجارية والوقوف ضد إيران".

ولفتت الصحيفة إلى أن الملك سلمان الغاضب أمر في وقت لاحق وزير خارجيته بإعادة تأكيد التزام المملكة بإقامة دولة فلسطينية، دون الإشارة إلى اتفاق التطبيع. وكتب أحد أفراد العائلة المالكة المقربين من الملك مقالة رأي في صحيفة مملوكة للسعودية أكد فيها هذا الموقف وأشار ضمنا إلى أنه كان على الإماراتيين الضغط على الإسرائيليين للحصول على مزيد من التنازلات.

وأضافت أن "التوترات على رأس الأسرة الحاكمة السعودية تشير إلى أن موقف المملكة من الصراع المركزي في المنطقة يمكن أن يتغير في وقت أقرب مما هو متوقع، لكن مثل هذا التحول قد ينطوي على مزيد من الاضطرابات".
رقم : 887241
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