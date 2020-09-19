الحكومة السورية تبشر المواطنين برفع الرواتب

وتعهدت الحكومة في بيانها الذي سيعرض غداً في مجلس الشعب بأنها ستعمل على إعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، نظراً للتراجع الكبير في القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، مع الاستمرار بسياسة إيصال الدعم لمستحقيه وتصحيحها عند الضرورة، مع التأكيد على الانتقال تدريجياً من نظام الضرائب المتعددة إلى نظام الضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل.



كما ستعمل على تحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات والقيام بتحصيل ضريبي حقيقي على مستوى المطارح الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.