تطبيع الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني على طاولة البرلمان الايراني

وستعقد لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي يوم غد الأحد ، اجتماعا لبحث التسوية الغادرة للإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني ، ودعت ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية لحضور الاجتماع .



وسيواصل أعضاء هذه اللجنة البرلمانية المتخصصة اجتماعها يوم الأحد لتلخيص واستكمال الخطط والمشاريع التنفيذية للجان ومواصلة مراجعة خطة تشكيل منظمة الدفاع المدني .



وتعتزم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي يوم الثلاثاء القادم استعراض آخر الأخبار ودعت المسؤولين المعنيين إلى مراجعة آخر التطورات في الشرق الأوسط.



كما سيعقد أعضاء هيئة رئاسة اللجنة اجتماعا مع رؤساء اللجان في البرلمان صباح يوم الأربعاء المقبل .