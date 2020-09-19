الصفحة الرئيسية
0
السبت 19 أيلول 2020 ساعة 20:33

خلافات بين حكام ال سعود في تطبيع العلاقات مع 'اسرائيل'

خلافات بين حكام ال سعود في تطبيع العلاقات مع
الحقيقة هي ان اهم قضية وهاجس لسلمان وابنه في الوقت الحالي هو نقل السلطة في السعودية بشكل سلس وان الضمانة لهذه العملية هي توفير وجلب الدعم الاميركي وشخص ترامب نفسه ولذلك فان التحدث عن وجود خلافات بين الاب والابن في هذا الخصوص ( التطبيع ) امر غير منطقي وغير معقول .

- لو كانت هناك مثل هذه الخلافات في الاراء بين سلمان وابنه فان السعودية لما كانت تفتح مجالها الجوي امام رحلات الطيران بين الامارات والكيان والاسرائيلي بعد الاعلان عن تطبيع العلاقات بينهما وكذلك لما كانت تسمح للبحرين باعتبارها دولة مستعمرة للسعودية بتطبيع علاقاتها مع الكيان الاسرائيلي كما انها لما كانت تمارس ضغوطا على دول مثل السودان للترحيب بهذا المشروع .

- يبدو ان هناك عاملين رئيسيين في التاجيل السعودي في الانضمام الى الدول المطبعة مع الكيان الاسرائيلي، العامل الاول هو التوجس من الغضب الشعبي في السعودية والذي سيقوض اسس النظام الملكي ونقل السلطة في الظروف الحساسة الراهنة التي تمر بها السعودية والعامل الثاني يكمن في خشية هذا البلد من تزايد وتشديد التشاؤم في العالم الاسلامي تجاه دعاة الخدمة للحرمين الشريفين. ويجب التذكير انه قبل هذا السيناريو كانت السعودية من دعاة مشروع السلام في اطار " تشكيل دولتين " لتسوية القضية الفلسطينية وعلى هذا الاساس فان الترحيب بتطبيع العلاقات هو بمعنى الرضوخ والاعتراف بفشل السياسة والمشروع الذي قدمته السعودية قبل 20 عاما .

- يبدو انه بعد انضمام عدد اخر من الدول الصغيرة الى مشروع تطبيع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي يمكن ان نتوقع ان تنضم السعودية ايضا الى هذا المشروع بشكل رسمي . ربما يشكل هذا الانضمام " مفاجاة انتخابية " خدمة لترامب خلال الانتخابات الرئاسية الاميركية المقبلة . وفي حال تحقيق مثل هذه العملية فمن المتوقع ان يطبق مشروع نقل السلطة في السعودية بشكل اكثر سلسا.
رقم : 887270
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الحرس الثوري: انتقامنا لدم الشهيد سليماني سيطال الضالعين باغتياله
قائد الحرس الثوري: انتقامنا لدم الشهيد سليماني سيطال الضالعين باغتياله
شخصيات وحكومات مصرية خائنة !!
شخصيات وحكومات مصرية خائنة !!
19 أيلول 2020
أسباب تضاؤل نسبة التفاؤل بشأن محادثات السلام في أفغانستان
أسباب تضاؤل نسبة التفاؤل بشأن محادثات السلام في أفغانستان
19 أيلول 2020
الاتفاق النووي..ترامب عالق لا يستطيع التصعيد ولا التراجع
الاتفاق النووي..ترامب عالق لا يستطيع التصعيد ولا التراجع
19 أيلول 2020
القضية الفلسطينية والموقف العربي الجديد
القضية الفلسطينية والموقف العربي الجديد
19 أيلول 2020
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
سكرية: السبب الرئيسي لما وصلت إليه قضية فلسطين هو تأمرك الأنظمة العربية... وأمن إيران خط أحمر
18 أيلول 2020
عضو بتيار الحكمة لـ"إسلام تايمز": الكاظمي لن يشارك بالانتخابات العراقية
عضو بتيار الحكمة لـ"إسلام تايمز": الكاظمي لن يشارك بالانتخابات العراقية
18 أيلول 2020
كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟
كيف وقعت البحرين والإمارات على اتفاق التطبيع دون حق معرفة بنوده؟
18 أيلول 2020
الجيش الأمريكي أمام حدث مهم كشفت عنه مناورات "ذو الفقار 99"
الجيش الأمريكي أمام حدث مهم كشفت عنه مناورات "ذو الفقار 99"
18 أيلول 2020
المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة
المطبعون يشعلون شرارة الانتفاضة الثالثة
18 أيلول 2020
يوم غضب فلسطيني اليوم رفضا للتطبيع
يوم غضب فلسطيني اليوم رفضا للتطبيع
18 أيلول 2020
ترنح ترامب بين التظاهرات ضد العنصرية وفشله أمام إيران
ترنح ترامب بين التظاهرات ضد العنصرية وفشله أمام إيران
18 أيلول 2020
معن بشور المفكر والاعلامي اللبناني والمنسق العام للحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة
معن بشور لـ"اسلام تايمز": لا يمكن للحكومات المطبعة مع إسرائيل شطب حق العودة وتهويد القدس
17 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس