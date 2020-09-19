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السبت 19 أيلول 2020 ساعة 21:33

أكبر زيادة يومية في حصيلة وفيات كورونا بالأراضي المحتلة

أكبر زيادة يومية في حصيلة وفيات كورونا بالأراضي المحتلة
وأكدت وزارة الصحة "الإسرائيلية" في تقرير نشرته مساء اليوم السبت أنها رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 5299 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 1616 منها منذ منتصف الليل.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في الكيان منذ بداية الجائحة 183602، بما في ذلك 132449 حالة شفاء و49927 حالة نشطة (ما يمثل زيادة بـ913 حالة نشطة منذ منتصف الليل).

وبلغ عدد المصابين بكورونا في مستشفيات الإحتلال 1244 شخصا بينهم 604 مرضى في حالة خطرة 165 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي (أي أكبر عدد للحالات الخطرة والمرضى على أجهزة التنفس منذ بداية الجائحة).

وتوفي 30 مريضا في "إسرائيل" منذ منتصف الليل جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" (أي أكبر زيادة يومية في حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة) ما يرفع عدد ضحايا الوباء في الاراضي المحتلة إلى 1226 حالة وفاة.

وأجري في "إسرائيل" خلال آخر 24 ساعة نحو 54 ألف فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا جاءت نتائج نحو تسعة بالمائة منها إيجابية.

وتتصدر القدس بشقيها الغربي والشرقي قائمة المدن الأكثر تضررا بكورونا، بـ5911 إصابة مؤكدة.

ويأتي ذلك في ظل فرض إغلاق شامل ثان منذ بداية العام الجاري في الكيان في محاولة لكبح جماح الجائحة.
رقم : 887292
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