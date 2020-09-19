خرازي : ايران سترد بحزم على اي اعتداء من جانب امريكا

وفي تصريحه اليوم السبت، اشار خرازي الى مزاعم واشنطن حول اعادة الحظر الدولي بما في ذلك حظر السلاح ضد ايران؛ مؤكدا ان حلفاء امريكا المقربين انفسهم وصفوا هذا الادعاء الواهي بانه غير مشروع.



واضاف : ان امريكا بانسحابها من الاتفاق النووي فقدت حقها في اللجوء الى "الية الزناد" المدرجة ضمن الاتفاق النووي او القرار 2231.



ولفت رئيس المجلس الستراتيجي للعلاقات الخارجية، بان واشنطن التي لا تولي في سياساتها الاحادية اي اهمية الى المنظمات الدولية وانما تحاول فرض هذه السياسات غير المنطقية على الاخرين، فهي لا تحتاج لتنفيذ رغبتها اللاقانونية المتمثلة بتمديد حظر السلاح ضد ايران، الى الاستناد على قرارات مجلس الامن الدولي، كما تقوم حاليا من خلال تهديد الاخرين بفرض "العقوبات الثانية" للحؤول دون التعامل التسليحي مع ايران.



وردا على سؤال بشان طبيعة الرد الايراني على ممارسات الكيان الامريكي، قال خرازي : ان هؤلاء يعلمون بان ايران لن تتراجع عن حقها في الرد اطلاقا، كما برهنت على هذه الحقيقة مرارا.



وحول رايه بشان الانتخابات الرئاسية في امريكا، صرح خرازي : ان طهران لا تعير اي اهمية الى الشخص الذي سيصل الى الحكم في نوفمبر القادم وانما الى سياسات واشنطن؛ مضيفا ان الجانب الاهم في عهد ترامب هو ان طبيعة امريكا الحقيقية انكشفت بوضوح امام العالم، كما بان للجميع مدى عبثية شعارات الامريكيين الخادعة ودأبهم على استغلال المنظمات الدولية كاداة ضد الاخرين.