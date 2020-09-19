اية الله نوري همداني : تيار المقاومة سينتصر قطعا

جاء ذلك في رسالة بعثها اية الله نوري همداني الى الملتقى الوطني بعنوان "المقاومة الاسلامية من منظور القران الكريم"، الذي عقد اليوم السبت عبر الفضاء الافتراضي في محافظة قم المقدسة (جنوبي طهران).



واوضح المرجع الديني، ان الباري تعالى اشار في القران الكريم الى الصراع المستدام بين جبهتي الحق والباطل، والذي بدا منذ بداية العالم ويتواصل حتى انهاية.



واضاف سماحته، ان الجانب الهام في هذا الامر هو الايمان بالوعد الالهي بان اهل المقاومة والجهاد سينتصرون لامحال، وان اعداءهم سيهزمون قطعا؛ وعدم التاثر بالشائعات والحرب النفسية التي يشنها العدو ليلقي الخوف في قلوب المؤمنين.



واستدل المرجع الديني الايراني، بقصة الطاغية فرعون في القران الكريم الذي كان لديه القوة السياسية والثقافية والاقتصادية لكنه تكبد الهزيمة في نهاية المطاف؛ مضافا الى العديد من ايات الذكر الحكيم التي تدعو الى التدبر في تاريخ الانبياء (عليهم السلام) وعاقبة الكفار.



ودعا اية الله نوري همداني المسلمين، الى المضي على نهج المقاومة وعدم التساوم مع المستكبرين وتعزيز الوحدة فيما بينهم للدفاع عن قضاياهم وعلى راسها القضية الفلسطينية ورفض مؤامرات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والقاتل للاطفال.