قيادي فلسطيني: التطبيع يهدد جميع العرب بأسرهم

وقال الأحمد، العضو في اللجنتين المركزيتين لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"، في حوار مع قناة "العربي"، إن الشعوب العربية تعتبر تطبيع العلاقات مع إلاحتلال "خيانة وخنجرا مسموما في ظهر الشعب الفلسطيني"، مخاطبا الحكومات العربية التي تقدم على هذه الخطوة بالقول: "نتطلع إلى شعوبهم أن تلجمهم حتى يعيدوا النظر بما وقعوا عليه. لا تدمروا أنفسكم ومستقبل الأمة العربية بكاملها".



وشدد القيادي على أن الفلسطينيين يدافعون عن الأمة العربية برمتها، وخاصة عن مكة المكرمة وبغداد والقاهرة وعمّان ودمشق، وتابع: "هذا قدرنا كفلسطينيين. نحن المرابطون في القدس للدفاع عنها أمام المطامع الصهيونية من النيل إلى الفرات، وسنبقى رأس الرمح في التصدي للإدارة الأمريكية والحركة الصهيونية".



وتأتي هذه التصريحات في ظل إبرام إلاحتلال اتفاقية السلام مع كل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة في وقت سابق من سبتمبر الجاري.