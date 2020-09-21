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الاثنين 21 أيلول 2020 ساعة 06:55

دبلوماسي روسي : خطوة أميركا لاعادة الحظر ضد إيران صلافة

دبلوماسي روسي : خطوة أميركا لاعادة الحظر ضد إيران صلافة
وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع "تويتر": ان اميركا تدعي بانها فعّلت مرة اخرى الحظر السابق الذي كان مفروضا على ايران من قبل منظمة الامم المتحدة (والذي الغي بعد توقيع الاتفاق النووي واصدار القرار 2231) وتهدد بفرض عقوبات على من يخالف هذا الحظر.

واضاف المندوب الروسي: ان اميركا تصف بصلافة اجراءها هذا بانه خطوة نحو ترسيخ السلام والامن الدوليين.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو قد اعلن لرئيس مجلس الامن الدولي قبل فترة انه بما ان ايران لا تنفذ الاتفاق النووي بصورة كاملة فان بلاده ستعيد الحظر الاممي ضد ايران في 20 سبتمبر وفق آلية الزناد، حسب زعمه.

ومن ثم طلبت روسيا والصين من رئيس مجلس الامن ان يعلن الموقف تجاه رسالة اميركا لتفعيل آلية الزناد او "سناب باك".

وقال ديان دجاني مندوب اندونيسيا والرئيس الدوري لمجلس الامن في حينه انه نظرا لمعارضة الغالبية الساحقة من اعضاء مجلس الامن لطلب اميركا فانه لا يمكن اتخاذ المزيد من الخطوات حول هذا الطلب.

ويوم السبت الفائت اصدر بومبيو بيانا ادعى فيه استئناف جميع اجراءات الحظر الاممية ضد ايران ومنها تمديد القيود التسليحية.

ياتي ذلك في حين ان مجلس الامن الدولي كان قد اعلن معارضته الصريحة قبل فترة لمشروع قرار تقدمت به اميركا لتمديد القيود التسليحية ضد ايران ولم تؤيد اميركا في ذلك سوى الدومينيكان.
رقم : 887462
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