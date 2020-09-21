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الاثنين 21 أيلول 2020 ساعة 07:00

الصحة البريطانية: البلاد تسير باتجاه خاطئ في مواجهة كورونا

الصحة البريطانية: البلاد تسير باتجاه خاطئ في مواجهة كورونا
وقال هانكوك ،في تصريح صحفي أدلى به الأحد: "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار. وهو إما أن يتبع الجميع القواعد... أو سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".

وشدد هانكوك، في وقت لاحق، على أن فرض إجراءات عزل عام للمرة ثانية خيار مطروح، وأضاف: "لا أستبعد الأمر.. لا أريد أن يحدث ذلك".

من جانبه، اعتبر ويتي، في نص خطاب صحفي من المخطط أن يلقيه الاثنين، حسبما نقلته وكالة "PA"، أن "التوجه في بريطانيا يشير إلى الاتجاه خاطئ، ونحن في نقطة حرجة للجائحة".

وأضاف كبير أطباء إنجلترا: "ننظر في الإحصائيات لكي نفهم كيف يمكننا السيطرة على انتشار الفيروس قبيل شتاء صعب جدا".

وتشهد بريطانيا خلال أسابيع أخيرة ارتفاعات حادة جديدة لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي يثير جدلا حول وجود ضرورة لإعادة فرض الإجراءات الاحترازية حتى إعلان الإغلاق العام الجديد.

وفي هذا السياق اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، أن الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد في بلاده "أمر لا مفر منه"، مؤكدا أن حكومته تدرس كل الإجراءات المحتملة بينها فرض إغلاق جديد.
رقم : 887466
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