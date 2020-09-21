روحاني: إيران سترد ردا ساحقا على البلطجة الأمريكية

وقال روحاني انّ الولايات المتحدة واجهت الفشل والهزيمة الحتمية فيما يتعلق بالضغوط القصوى على إيرانَ قائلاً اِنّ طهران لن تخضع لضغوط اميركا وسترد رداً ساحقاً على بلطجتِها.



روحاني لفت خلال إجتماع الحكومةِ الإيرانية إلى أنّ الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني قد تحوّلت الى عزلةٍ لاميركا على المستوى الدولي مشيراً إلى اَنّ واشنطن اذا ارادت تجنبَ المزيدِ من الفشل عليها العودةُ الى الاتفاقِ النووي.



وشدّد الرئيس روحاني على ضرورة أنْ يلتزم أعضاء مجموعة "أربعة زائد واحد" بتعهداتِهم في الاتفاق النووي وقال إنّ بلاده ستعود الى التزاماتها السابقة في حال تحقق هذا الإلتزام.