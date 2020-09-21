غوتيريش: لن نتخذ إجراءات بشأن الحظر ضد إيران

وأفادت مصادر صحفية ان غوتيريش قال في رسالة إلى مجلس الأمن ،أمس الاحد: "لن نتخذ أي إجراء بشأن ما طالبت به الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات على إيران، نظرا لوجود شك في المسألة"​​​.



وأضاف غوتيريش: "على الرغم من الإخطار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن عدم امتثال إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة، فإن مجلس الأمن لم ولن يتخذ أي إجراء، لا من قبل رئيسه أو أي من أعضائه".



وتابع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة: "رؤساء مجلس الأمن لشهري أغسطس وسبتمبر، أشاروا إلى أنهم ليسوا في وضع يسمح لهم باتخاذ أي إجراء".



وفي وقت سابق من يوم الاحد، ادعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا هذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ "عواقب وخيمة".



الا ان 13 دولة من أعضاء مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة تؤكد إنّ إجراء واشنطن باطل لأن بومبيو استخدم آلية متفق عليها بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.