الصين ترفض مزاعم أميركا حول إعادة الحظر الأممي ضد إيران

وجاء في جانب من الرسالة، ان اميركا خرجت بصورة احادية من الاتفاق النووي في 20 اب عام 2018 ولم تعد الان مشاركة فيه لذا فان طلب اميركا في استنادها الى آلية العودة التلقائية للحظر يعد طلبا غير قانوني.



واضاف، انه ردا على رسالة الولايات المتحدة التي رفعتها في 20 اغسطس 2020 ، كتب 13 عضوا في مجلس الامن رسالة الى مجلس المجلس اعلنوا فيها صراحة بان رسالة اميركا لا تعد بمثابة الاعلان الوارد في البند 11 من القرار 2231 وان اي قرار او اجراء ناجم عن رسالة الولايات المتحدة انما يفتقد لاي اثر قانوني او سياسي او عملي.



واكد المندوب الصيني، ان مواقفهم قد تم تبيانها من قبل رئيس المجلس في استنتاج يوم 25 اغسطس، لذا فان آلية الزناد لا ينبغي ان تُعتبر مفعّلة وستكون القرارات 1696 (2006) ، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008)، 1929 (2010)، وفق البند 7 من القرار 2231 ، بحكم المنتهية بعد يوم 20 سبتمبر.



واكد المندوب الصيني التزام بلاده في الحفاظ المؤثر على الاتفاق النووي واقتدار قرار مجلس الامن والعمل بلا توقف للحل السياسي للقضية النووية الايرانية.