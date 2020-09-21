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الاثنين 21 أيلول 2020 ساعة 09:37

قيادي في بدر : العراق مدينٌ لإيران

قيادي في بدر : العراق مدينٌ لإيران
وقال محمد البياتي ،أمس الاحد، إن "مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والدول الأخرى مطالبة بالوقوف مع الإيرانيين في ظل الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على إيران بغير وجه حق".

ودعا القيادي في منظمة بدر، الحكومة العراقية إلى "الوقوف مع إيران وذلك لتخفيف الحصار القاسي الذي تفرضه واشنطن على طهران".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعلن فجر امس الأحد أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران "دخلت مجددا حيز التنفيذ"، محذرا من "عواقب" إذا فشلت الدول الأخرى في تنفيذ هذه العقوبات.

يشار إلى أن هذه العقوبات رُفعت بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته القوى الدولية مع إيران عام 2015، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق العام الماضي، ودعا لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال بومبيو "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات".

وكان بومبيو قال الشهر الماضي إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما في مجلس الأمن تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ابتداء من السبت الفائت.

هذا فيما رفض اعضاء مجلس الامن كافة باستثناء الدومينيكان الادعاء الامريكي بل ذهب البعض الى ابعد من ذلك بوصفه الاجراء الامريكي بانه صلافة .
رقم : 887516
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