العراق.. القبض على 10 إرهابيين في صلاح الدين

ونقل بيان من وكالة الاستخبارات انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير الجهد الاستخباري، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق احكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة صلاح الدين".



واوضح البيان، ان "اثنين منهم تم القبض عليهما أثناء محاولتهما الهرب الى احدى دول الجوار بالتنسيق مع القوات الامنية في محافظة السليمانية"، مشيرا الى "ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش الإرهابية في جزيرة مكيشيفة احتوى على مساطر تفجير و صواريخ ضد الدروع وصواريخ قاذفة".



وتابع، "تم تدوين أقوال الارهابين واحالتهم للقضاء ورفع المواد المتفجرة من دون حادث يذكر".