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الاثنين 21 أيلول 2020 ساعة 13:06

حاجي زادة: رفع القيود التسليحية يمهد الطريق لتصدير المعدات الدفاعية

حاجي زادة: رفع القيود التسليحية يمهد الطريق لتصدير المعدات الدفاعية
وقال العميد حاجي زادة ،في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، على هامش مراسم تكريم مليون من المقاتلين القدامى المشاركين في مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) وفي الرد على سؤال حول محاولات اميركا لتمديد القيود التسليحية على ايران: ان برنامج الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن يشهد اي تغيير عن السابق، فنحن اليوم مكتفون ذاتيا ولو رفعت القيود سيتمهد الطريق للصادرات.

واضاف: اننا لسنا بحاجة الى الخارج لتوفير حاجاتنا التسليحية ومكتفون ذاتيا.
واوضح بان رفع القيود التسليحية عن ايران له عدة مزايا، الاولى تحقيق انتصار سياسي والثانية اطلاق يد ايران للصادرات والتي تعد في الواقع ضربة لصلافة اميركا.

وحول تهديدات ترامب وردّ ايران عليها قال: ان ترامب جرّب حظه في مواجهة ايران سابقا؛ لقد كرروا مثل هذه التصريحات العبثية مرارا، فمثلما راينا تهديدهم فيما سبق بضرب 52 نقطة في ايران (ردا عى الضربة الصاروخية لقاعدة (عين الاسد) ولم يفعلوا شيئا والان ايضا لا يستطيعون ان يرتكبوا اي حماقة.
رقم : 887537
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