الجزائر.. احتجاجات ضد تراجع الحريات وقمع الصحافة

وتشهد تونس، أزمة اقتصادية خانقة، فاقمت الاوضاع المعيشية ومعدلات البطالة ووسعت من دائرة الفقر. فيما يحمل الخبراء صناع القرار مسؤولية عدم الاستقرار السياسي وغياب ارادة الاصلاح.



اما في ليبيا، فلحق الشرق والجنوب الليبي بغربه حيث برزت احتجاجات ارتفع سقف مطالب بعضها في بلد تعصف به نار الحرب والتوتر والازمات المتفاقمة منذ نحو عشر سنوات.



اما الجزائر، فشهدت ردود فعل منددة لحكم قضائي بحق الصحفي خالد درارني بالسجن عامين مع النفاذ، ما اعتبر تراجع عن الحريات وخطوة نحو قمع الصحافة والاعلان.



وفي المغرب، أزمة جديدة تطفو داخل الاغلبية الحكومية، بعد أن شن حزب العدالة والتنمية هجوماً حاداً علی بعض شركائه في إشارة جديدة الی ما يعيشه الائتلاف الحكومي من صراعات في سنته الاخيرة.



وفي موريتانيا، مع تدشين شركة للادخار لمصلحة المرأة، تبرز تساؤلات عن مشاركة النساء في سوق الاستثمار وأهم المعوقات التي تحول دون مشاركة فعالة لهن في هذا المجال.