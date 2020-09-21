بريطانيا تبحث فرض عزل عام آخر مع تسارع تفشي كورونا

وقال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، إن البلاد تشهد "وضعا حرجا للغاية، ومن الواضح أننا متأخرون بأسابيع قليلة عما نراه في مناطق أخرى من أوروبا".



وتابع شابس: "من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لنتمكن نوعا ما من مواجهة هذا الأمر ... وسنسمع من آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء، عن الخطوات التالية المقترحة".



بدوره قال كبير مسؤولي الصحة في الحكومة البريطانية، كريس ويتي، إن تفشي المرض في بريطانيا "يسير في الاتجاه الخطأ"، وإن البلاد تمر "بنقطة حاسمة" في التعامل مع الجائحة.



وأوضح أن "السلطات تبحث البيانات لمعرفة الطريقة التي يمكننا من خلالها السيطرة على تفشي الفيروس، قبل دخول موسم الشتاء المليء بالتحديات".



وتشهد بريطانيا مؤخرا ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بالمرض، إلى ما لا يقل عن ستة آلاف حالة يوميا، حسبما أظهرت بيانات منشورة قبل أسبوع، وتتزايد أعداد المصابين الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات إلى الضعف كل ثمانية أيام، في حين تشهد عمليات إجراء الفحوص تخبطا.



ويبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن كورونا في بريطانيا 41777 ، وهي الحصيلة الأعلى في أوروبا، والخامسة على مستوى العالم.