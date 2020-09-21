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الاثنين 21 أيلول 2020 ساعة 15:21

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران
واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الإثنین، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 3341 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الإثنین425 الفا و481شخصا، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 361 الفا و523 شخصا لغاية الآن.

وأشارت الى أن 1,494 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

ولفتت الى أن 3,912 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، بأن 3 ملايين و773 الفا و300 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 887549
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