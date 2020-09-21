اوليانوف: اميركا غاضبة لعدم الاعتراف بها عضوا في الاتفاق النووي

جاء ذلك في تغريدة كتبها اوليانوف ردا على تصريحات وزير الخارجية الاميركي الذي انتقد الدول الاوروبية لعدم دعمها لاجراءات واشنطن المناهضة لايران.



واشار الدبلوماسي الروسي الى عدم عضوية اميركا في الاتفاق النووي بعد خروجها منه وبالتالي عدم امتلاكها حق استخدام آلية الزناد واضاف: ان الولايات المتحدة لا تتحمل المعارضين. لاسباب مجهولة تتصور اميركا بانها تمتلك الحقيقة حصرا وان كل الافكار الاخرى خاطئة.



واضاف: ان اميركا تقول "هنالك راي واحد صائب فقط وهو راينا (اميركا)" ولكن ماذا لو كان رايكم مناقضا للقوانين الدولية والعقل السليم؟.



وتابع اوليانوف: ان اميركا غاضبة بشدة من هذه الحقيقة وهي انه لا احد مستعد للاعتراف رسميا بها كعضو في الاتفاق النووي قادر على تفعيل آلية الزناد. لا تمتلك اميركا شيئا للاعتراض على هذه القضية. ان هذه حالة واضحة من حساب خاطئ ناجم عن الدور الكبير للايديولوجية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.