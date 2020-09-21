روسيا والصين تجددان معارضتهما لاعادة الحظر على ايران

وقال مساعد وزير خارجية روسيا سيرغي ريابكوف، في تصريحه اليوم الاثنين، إن موسكو لاتخشى الحظر الاميركي الاحتمالي على اي اتفاقات عسكرية مع ايران.



واضاف: إننا اعتدنا على هذا الحظر ولن يترك أي تأثيرات على سياسات بلادنا.



وتابع: إن التقدم في التعاون الدفاعي يتبع احتياجات البلدين ورغبة الجانبين.



وفي ذات السياق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في تصريحه الصحفي الاسبوعي، إن اميركا ليست عضوا في الاتفاق النووي ولايحق لها استخدام "آلية الزناد" لاعادة الحظر الاممي على ايران.



ولفت الى ان اميركا لاتنتهك القوانين الدولية فحسب بل تهدد البلدان الاخرى بفرض الحظر الاحادي عليها.



وأكد ان المجتمع الدولي يعارض بشكل واسع خطوات اميركا.



ويشار الى ان وزير خارجية اميركا مايك بومبيو أصدر بيانا، صباح امس الاحد، زعم فيه عودة الحظر الاممي ومنه التسليحي على ايران.